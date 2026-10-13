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Un cilindro pintado con la bandera de Colombia genera alarma en el sur de Cali

La presencia de un cilindro y una pancarta alusiva a las disidencias de las Farc generó alarma este lunes 13 de octubre en el sur de Cali. El hallazgo obligó a activar los protocolos de seguridad en el sector y llevó a colegios cercanos a suspender sus clases mientras se verificaba la situación.

Los elementos fueron encontrados a un costado del estadio Pascual Guerrero, sobre la carrera 34. El cilindro estaba pintado con los colores de la bandera de Colombia y junto a él había una pancarta con mensajes alusivos a ese grupo armado.

Tras la inspección de las autoridades, se descartó la presencia de material peligroso, por lo que la situación no representaría el riesgo inicialmente temido por la comunidad.

El hecho generó preocupación entre residentes y personas que se encontraban en la zona, especialmente por la cercanía de instituciones educativas. Las autoridades adelantaron las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hallazgo.

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