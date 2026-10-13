Un cilindro pintado con la bandera de Colombia genera alarma en el sur de Cali

La presencia de un cilindro y una pancarta alusiva a las disidencias de las Farc generó alarma este lunes 13 de octubre en el sur de Cali. El hallazgo obligó a activar los protocolos de seguridad en el sector y llevó a colegios cercanos a suspender sus clases mientras se verificaba la situación.