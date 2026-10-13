Colapsó el techo de la casa donde durmió Simón Bolivar en Tuluá

Una nueva emergencia se registra en el centro de Tuluá, donde una edificación con valor histórico sufrió el colapso de parte de su techo. Se trata de la Casa de las Tribunas, ubicada frente a la Plaza Cívica Boyacá, inmueble que ya había resultado afectado por el terremoto.

Tras conocerse lo ocurrido, unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia y verificar las condiciones de la estructura.

La edificación es reconocida por su importancia histórica. Según la tradición local, allí pernoctó Simón Bolívar durante su paso por la región, lo que le otorga un significado especial para la memoria histórica del municipio.

Ante el riesgo que podría representar la estructura, se recomienda a los ciudadanos evitar transitar por el sector mientras los organismos de emergencia adelantan las labores correspondientes.

Se espera conocer más detalles sobre las afectaciones y las medidas que se adoptarán para garantizar la seguridad en la zona.