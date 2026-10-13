Escondían más de 66.000 cigarrillos de contrabando dentro de una cama

Una cama con una estructura inusual terminó llamando la atención de las autoridades y destapó un escondite inesperado en pleno centro de Buga. Durante un allanamiento a un establecimiento comercial, fueron halladas 3.300 cajetillas de cigarrillos de contrabando, equivalentes a más de 66.000 unidades.

El operativo fue realizado por el Grupo Operativo Anticontrabando de la Gobernación del Valle del Cauca, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Policía Fiscal y Aduanera.

Según explicó Martha Isabel Ramírez Salamanca, gerente de la Unidad de Rentas del departamento, las características inusuales de la cama despertaron las sospechas de los funcionarios. Al revisar cuidadosamente el mueble, encontraron una caleta oculta en su interior donde estaban almacenadas las cajetillas ilegales.

La funcionaria señaló que estos controles buscan combatir la comercialización de cigarrillos de contrabando y proteger los recursos que recibe el departamento por la venta de productos legalmente registrados.

Las rentas derivadas de los cigarrillos legales contribuyen a financiar inversiones en salud para los vallecaucanos. Por ello, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para adquirir productos autorizados y continuar fortaleciendo la lucha contra el comercio ilegal.