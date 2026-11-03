Un choque en pleno partido terminó con la vida del futbolista Jesús de Miguel

El accidente ocurrió en los últimos minutos del encuentro, cuando el jugador intentaba controlar un balón en el centro del campo y chocó con el portero Jesús Owono, quien salió a despejarlo. De Miguel quedó tendido sobre el césped y fue atendido por los servicios médicos, antes de ser trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.
Según medios españoles, el futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el impacto, de la que logró ser reanimado. Sin embargo, su estado se agravó durante la madrugada y permaneció en cuidados intensivos hasta que se confirmó su fallecimiento.
El CD Tenerife expresó su profundo dolor por la pérdida y envió un mensaje de solidaridad a la familia, los seres queridos y los aficionados del club.
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