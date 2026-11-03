Hallan seis antenas Starlink y 38 módems en operativo en La Picota

Un megaoperativo en la cárcel La Picota, en Bogotá, dejó al descubierto una serie de elementos tecnológicos y otros objetos que, presuntamente, eran utilizados por algunos internos para continuar actividades delictivas desde el centro penitenciario.

Entre los hallazgos se encuentran seis antenas Starlink, desarrolladas por SpaceX, y cerca de 38 módems de internet. Según la información divulgada, estos dispositivos habrían facilitado comunicaciones mediante WhatsApp y llamadas que estarían relacionadas con presuntas extorsiones.

El balance del procedimiento también incluye 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, 432 cargadores, más de siete millones de pesos en efectivo, más de cinco kilogramos de marihuana, 32 kilogramos de cocaína, cinco gramos de tusi y cerca de 356 armas cortopunzantes.

Tras el operativo, se anunció que se investigará una posible participación o complicidad de funcionarios del INPEC en el ingreso de estos elementos al establecimiento carcelario.

Las autoridades deberán establecer quiénes estaban detrás de las presuntas actividades delictivas y cómo lograban acceder a estos dispositivos y sustancias dentro de la prisión.