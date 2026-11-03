Cinco réplicas sacudieron a Tolima tras el sismo de esta madrugada

El fuerte temblor que despertó a miles de colombianos este martes 3 de noviembre no fue el único movimiento registrado durante la madrugada. Tras el sismo principal, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó cinco réplicas con epicentro en Chaparral, Tolima.

La primera ocurrió apenas tres minutos después del movimiento principal, registrado a las 4:13 a. m., mientras que la más fuerte alcanzó una magnitud de 3,5 a las 4:27 a. m. Todas fueron superficiales, con profundidades inferiores a los 30 kilómetros.

Las réplicas se registraron entre las 4:16 y las 5:30 a. m., con magnitudes de 3,3; 3,5; 2,2; 2,1 y 2,3.

El sismo principal, cuya magnitud fue actualizada de 5,3 a 5,6, se sintió en varias regiones del país, incluida Bogotá, donde algunas personas evacuaron edificios durante la madrugada.

El movimiento reavivó la preocupación tras el terremoto del 10 de agosto, de magnitud 7,4, que dejó cientos de víctimas y miles de afectados.

Las autoridades recomiendan mantener la calma ante posibles réplicas, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, revisar las viviendas y consultar únicamente información oficial.