Un árbol cayó en plena vía y dejó un motociclista lesionado en Tuluá

Un motociclista resultó lesionado en Tuluá luego de que un árbol se desplomara sobre la vía mientras se movilizaba por el sector del barrio Fátima, en la salida hacia la carrera 40.

Tras la emergencia, unidades de paramédicos del municipio acudieron para brindarle atención al hombre. El hecho se presentó en medio de las lluvias que afectan al centro del Valle del Cauca y que pueden generar riesgos adicionales para quienes transitan por las carreteras.

La caída de árboles y ramas puede convertirse en un peligro para motociclistas y conductores, especialmente durante condiciones climáticas adversas. Por eso, se recomienda reducir la velocidad, mantener una distancia prudente y estar atentos a posibles obstáculos en la vía.

Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre el estado de salud del motociclista ni sobre las condiciones en las que ocurrió la caída del árbol.