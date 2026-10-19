Lluvias dejaron daños tras la caída de un samán en el centro de Palmira

Las fuertes lluvias de este lunes 19 de octubre provocaron la caída de un samán sobre la carrera 28 con calle 46, en el sector de Versalles, en Palmira. El hecho afectó varios vehículos, ocasionó daños en la infraestructura eléctrica y obligó al cierre temporal de un tramo de esta vía.