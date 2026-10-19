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Lluvias dejaron daños tras la caída de un samán en el centro de Palmira

Las fuertes lluvias de este lunes 19 de octubre provocaron la caída de un samán sobre la carrera 28 con calle 46, en el sector de Versalles, en Palmira. El hecho afectó varios vehículos, ocasionó daños en la infraestructura eléctrica y obligó al cierre temporal de un tramo de esta vía.

El árbol cayó en inmediaciones de la reconocida Casa del Pandebono, frente al comando de Policía y cerca de una clínica. El impacto también generó afectaciones en la parte externa del establecimiento comercial y momentos de preocupación entre conductores, peatones y residentes de la zona.

Debido a la emergencia, se reportó el cierre temporal de la carrera 28, entre las calles 42 y 46, mientras se adelantan las labores para retirar el material vegetal y evaluar los daños ocasionados.

La presencia de cables eléctricos comprometidos representa un riesgo para quienes transitan por el sector, por lo que se recomienda evitar la zona y utilizar vías alternas mientras se desarrollan los trabajos.

La caída se produjo en medio de las lluvias registradas en la ciudad, que pueden aumentar el riesgo de desprendimiento de árboles y afectar la movilidad. Hasta el momento, no se ha confirmado si hay personas lesionadas.

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