Lluvias dejaron daños tras la caída de un samán en el centro de Palmira

El árbol cayó en inmediaciones de la reconocida Casa del Pandebono, frente al comando de Policía y cerca de una clínica. El impacto también generó afectaciones en la parte externa del establecimiento comercial y momentos de preocupación entre conductores, peatones y residentes de la zona.
Debido a la emergencia, se reportó el cierre temporal de la carrera 28, entre las calles 42 y 46, mientras se adelantan las labores para retirar el material vegetal y evaluar los daños ocasionados.
La presencia de cables eléctricos comprometidos representa un riesgo para quienes transitan por el sector, por lo que se recomienda evitar la zona y utilizar vías alternas mientras se desarrollan los trabajos.
La caída se produjo en medio de las lluvias registradas en la ciudad, que pueden aumentar el riesgo de desprendimiento de árboles y afectar la movilidad. Hasta el momento, no se ha confirmado si hay personas lesionadas.
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