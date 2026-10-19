Presunta profanación de tumbas en cementerio de Roldanillo

El caso fue dado a conocer por el sacerdote de la parroquia San Sebastián del municipio, quien, a través de un video difundido en redes sociales, informó sobre el hallazgo. Según explicó, en el lugar encontraron un costal que contenía tierra y restos que corresponderían a una persona fallecida.
De acuerdo con denuncias ciudadanas, varias personas han sido vistas ingresado al cementerio durante la madrugada presuntamente para profanar sepulturas y extraer restos óseos. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si los restos encontrados provienen de alguna tumba de este camposanto o si corresponden a otro cementerio o lugar del Valle del Cauca.
La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes piden a las autoridades esclarecer lo ocurrido, determinar la procedencia de los restos e identificar a los posibles responsables.
Por ahora, se espera información oficial que permita establecer las circunstancias del hallazgo y confirmar si hubo afectaciones a las tumbas del cementerio municipal.
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