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Presunta profanación de tumbas en cementerio de Roldanillo

Una denuncia encendió las alertas en Roldanillo, Valle del Cauca, tras el hallazgo de restos óseos en un costal con tierra y las sospechas de una posible profanación de tumbas en el cementerio municipal.

El caso fue dado a conocer por el sacerdote de la parroquia San Sebastián del municipio, quien, a través de un video difundido en redes sociales, informó sobre el hallazgo. Según explicó, en el lugar encontraron un costal que contenía tierra y restos que corresponderían a una persona fallecida.

De acuerdo con denuncias ciudadanas, varias personas han sido vistas ingresado al cementerio durante la madrugada presuntamente para profanar sepulturas y extraer restos óseos. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si los restos encontrados provienen de alguna tumba de este camposanto o si corresponden a otro cementerio o lugar del Valle del Cauca.

La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes piden a las autoridades esclarecer lo ocurrido, determinar la procedencia de los restos e identificar a los posibles responsables.

Por ahora, se espera información oficial que permita establecer las circunstancias del hallazgo y confirmar si hubo afectaciones a las tumbas del cementerio municipal.

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