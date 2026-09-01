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Últimos días para registrarse y acceder a ayudas tras el terremoto en el Valle

Las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en el Valle del Cauca tienen hasta este 4 de septiembre para completar su registro como damnificados y así ser tenidas en cuenta para las ayudas del Gobierno nacional.

La UNGRD amplió el plazo para quienes aún no han diligenciado el Registro Unifamiliar de Emergencia (RUFE). El trámite debe realizarse en las alcaldías o en las oficinas municipales de Gestión del Riesgo, tanto en las zonas urbanas como rurales.

La información será posteriormente cargada al Registro Único de Damnificados (RUD), base de datos utilizada para validar el acceso a subsidios y otras ayudas destinadas a las familias afectadas.

Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle, hizo un llamado a no esperar hasta el último momento, debido al proceso de verificación y cargue de la información.

El 4 de septiembre es la fecha límite establecida por la UNGRD para consolidar el registro de los damnificados del departamento.

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