Tras siete días de búsqueda, hallan muerta a niña de 6 años en Buriticá

Michelle Dayana Henao Chavarría, de seis años, fue encontrada sin vida este lunes 31 de agosto, después de permanecer desaparecida durante una semana en el municipio de Buriticá, Antioquia.

La menor había sido vista por última vez el pasado 24 de agosto. Su desaparición generó una amplia búsqueda, especialmente porque Michelle tenía autismo, no podía hablar y padecía epilepsia, condición que requería el consumo permanente de medicamentos.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el hallazgo y expresó sus condolencias a la familia de la niña.

Durante los siete días de búsqueda participaron Policía, Ejército, organismos de socorro y equipos especializados, además de unidades caninas y drones para recorrer diferentes sectores urbanos y rurales del municipio. La Gobernación incluso había ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera encontrarla.

Una cámara de seguridad había registrado a Michelle alrededor de las 10:05 de la mañana del 24 de agosto, imagen que fue utilizada por las autoridades para intentar establecer su recorrido.

Ahora, tras localizar el cuerpo en una zona rural de Buriticá, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias de su muerte y determinar qué ocurrió durante los días en que permaneció desaparecida.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa del fallecimiento ni se ha establecido si hubo intervención de terceros.