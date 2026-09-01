Ángel Toro regresa con un nuevo éxito

Después del éxito obtenido con su sencillo “VINE A TOMAR” junto al también cantante de música popular Sebastián Ayala, el artista caldense ÁNGEL TORO presenta su nuevo sencillo musical como abrebocas de lo que será su disco “AYER Y HOY” este primer adelanto lleva por nombre “ME VOY A DESJUICIAR” y hace parte de las 8 canciones que le dan vida al nuevo trabajo musical del artista.

Este primer sencillo es composición el cantante colombiano junto a Marlon Kapri y narra la historia de un hombre que disfruta de lo bueno de la vida y lo importante de celebrar y pasar bien con los amigos al son de un buen trago. Este sencillo estuvo bajo la dirección y producción del reconocido productor Marlon Kapri en los estudios de Mano de Obra Music en Medellín.

El video que por su parte fue rodado en Bogotá en las instalaciones de Sírvalo Pues Cantina bajo la dirección de Camilo Monroy con la producción de Duall Studio. En el video se ve al artista juntos a sus amigos disfrutando de una noche de fiesta, baile y buen licor, todo lo que se necesita para desjuiciarse y pasarla bueno. Este sencillo es la antesala de lo que será “AYER Y HOY” un álbum compuesto por 8 canciones de las cuales 4 son inéditas y 4 son clásicos de la música popular y con las cuales ÁNGEL TORO hace un homenaje a sus maestros.

“ME VOY A DESJUICIAR” estará disponible en las principales plataformas digitales y YouTube este 19 de junio mientras el artista continúa con la preparación de lo que será la llegada de este nuevo álbum que tendrá un adelanto semanal hasta completar totalmente su contenido.