Los galardones fueron otorgados a Café Ginebras Origen Vijes y Café PazCífico, este último producido por la cooperativa Cafioccidente. Estos reconocimientos posicionan al café vallecaucano entre los productos de mayor calidad evaluados en el certamen internacional.

Pero los logros no terminan ahí. En los Global Coffee Awards, Cafexcoop también obtuvo dos medallas de plata y una de bronce. Café Ginebras Gourmet fue premiado por sus notas de chocolate y naranja; Café Paujil de Oro destacó por su suavidad y dulzura, mientras que Café Dos Vertientes conquistó al jurado con sabores frutales, caramelo y chocolate.

Las evaluaciones se realizaron mediante catas a ciegas, con jurados integrados por chefs con estrellas Michelin, expertos en café, académicos e ingenieros especializados en calidad alimentaria.

Eugenia Balanta, gerente general de Cafexcoop, aseguró que estos premios representan el reconocimiento al trabajo conjunto de productores, cooperativas e industria regional, y ratifican el crecimiento del café del Valle del Cauca en mercados internacionales.

Con estos galardones, Cafexcoop continúa consolidando el café vallecaucano como un producto competitivo y de alta calidad en escenarios globales.