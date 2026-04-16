La carrera contará con tres distancias: 10K, 21K y 42K, con salida desde el Centro de Eventos Valle del Pacífico. El recorrido mantendrá la certificación de World Athletics, lo que garantiza estándares internacionales y un circuito plano ideal para mejorar marcas personales.

Las pruebas de 42K y 21K iniciarán a las 5:30 a. m., mientras que la 10K comenzará a las 5:50 a. m. La entrega de kits se realizará el 31 de julio y el 1 de agosto, y habrá transporte desde el Hotel Dann Carlton Cali.

La competencia entregará premios económicos en las distancias de 42K y 21K, con incentivos que alcanzan hasta 10 millones de pesos para los ganadores.

Durante el lanzamiento, la gobernadora Dilian Francisca Toro destacó que el evento impulsa el deporte y la transformación social en el departamento. Además, se presentaron los tenis oficiales Joma R2000, inspirados en sitios turísticos de la región.

Con esta edición, la Maratón del Valle busca fortalecer el atletismo y posicionar al departamento como referente del turismo deportivo en Colombia.