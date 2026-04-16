El compromiso hace parte de la serie internacional ‘Countdown to 26’, un ciclo de preparación que también incluye a Suiza y Australia.

Este será el último ensayo del combinado colombiano antes de trasladarse a Guadalajara, ciudad que será su sede durante la fase inicial del torneo.

Actualmente, Colombia ocupa el puesto 13 del ranking de la FIFA y debutará en la Copa del Mundo el 17 de junio frente a Uzbekistán.

El equipo nacional integra el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, esta última clasificada tras ganar una de las repescas disputadas en marzo.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, señaló que este partido permitirá cerrar el ciclo de preparación antes del inicio del Mundial.

Con este amistoso, Colombia ajusta detalles finales con la mira puesta en su debut mundialista.