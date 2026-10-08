UCEVA alcanza una histórica semifinal en voleibol playa

El sueño de una medalla nacional sigue vivo para dos deportistas tulueñas que ya consiguieron algo inédito. Valentina Sánchez Baquero y Xiomara Moreno Ardila se instalaron en las semifinales de los Juegos Nacionales Universitarios ASCUN, luego de superar en cuartos de final a la Universidad de Antioquia.

La victoria les permitió convertirse en las primeras representantes de la institución en alcanzar esta instancia del voleibol playa femenino en la historia de la competencia universitaria.

El camino hasta aquí no ha sido sencillo. Después de tres días de competencia, la dupla tulueña consiguió tres victorias y cerró la jornada con un triunfo ante uno de los equipos tradicionalmente protagonistas de los Juegos ASCUN.

Sánchez, estudiante de séptimo semestre de Psicología, y Moreno, de noveno semestre de Enfermería, han llevado durante el torneo los colores de Tuluá y del Valle del Cauca, acompañadas por el entrenador Johnattan Cataño.

“Estas guerreras han dejado el corazón en cada punto y están llevando en alto el nombre de Tuluá y el Valle”, destacó el estratega, quien también resaltó que son el único equipo vallecaucano que continúa en competencia en esta instancia.

Ahora viene el reto más grande: la semifinal. Las tulueñas buscarán una nueva victoria que las acerque a la final y les permita pelear por una medalla nacional.

Ya hicieron historia al llegar por primera vez entre las cuatro mejores del país. Ahora quieren ir por más.