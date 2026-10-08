Temblor de 4,0 sacudió de nuevo Chaparral y se sintió en el Valle del Cauca

Un nuevo movimiento sísmico se registró este jueves en el sur del Tolima y volvió a poner la atención sobre la actividad que se viene presentando en esta zona del país. El sismo tuvo una magnitud de 4,0 y ocurrió a las 4:40 de la tarde, con epicentro en Chaparral.