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Temblor de 4,0 sacudió de nuevo Chaparral y se sintió en el Valle del Cauca

Un nuevo movimiento sísmico se registró este jueves en el sur del Tolima y volvió a poner la atención sobre la actividad que se viene presentando en esta zona del país. El sismo tuvo una magnitud de 4,0 y ocurrió a las 4:40 de la tarde, con epicentro en Chaparral.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el evento fue superficial. Los municipios más cercanos al epicentro fueron San Antonio, a 14 kilómetros; Chaparral, a 17; y Roncesvalles, a 19 kilómetros.

El movimiento también fue reportado como sentido por ciudadanos en diferentes sectores del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Durante la misma jornada se registraron otros movimientos en Chaparral. A las 12:04 p. m. hubo uno de magnitud 2,7; a las 12:25 p. m., otro de 2,2; y durante la madrugada, a las 12:39 a. m., se presentó uno de magnitud 2,5. Todos fueron clasificados como superficiales.

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones relacionadas con el sismo de magnitud 4,0.

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