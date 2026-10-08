Temblor de 4,0 sacudió de nuevo Chaparral y se sintió en el Valle del Cauca

Según el Servicio Geológico Colombiano, el evento fue superficial. Los municipios más cercanos al epicentro fueron San Antonio, a 14 kilómetros; Chaparral, a 17; y Roncesvalles, a 19 kilómetros.
El movimiento también fue reportado como sentido por ciudadanos en diferentes sectores del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.
Durante la misma jornada se registraron otros movimientos en Chaparral. A las 12:04 p. m. hubo uno de magnitud 2,7; a las 12:25 p. m., otro de 2,2; y durante la madrugada, a las 12:39 a. m., se presentó uno de magnitud 2,5. Todos fueron clasificados como superficiales.
Hasta el momento, no se han reportado afectaciones relacionadas con el sismo de magnitud 4,0.
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