Tuluá Limpia se presentó como nueva empresa de aseo

Tuluá Limpia presentó este jueves su proyecto como la nueva empresa de aseo que busca prestar el servicio en el municipio, con una apuesta centrada en tecnología, organización y atención tanto urbana como rural.

La compañía anunció la implementación de GPS para monitorear las rutas de los vehículos recolectores, códigos QR para reportar el cumplimiento del servicio y campañas para informar a los usuarios sobre los horarios de recolección.

La propuesta también incluye contenedores, entrega de bolsas verdes y grises para identificar las basuras que les corresponden y trabajo conjunto con recicladores, además de la participación de las Juntas de Acción Comunal para fortalecer la comunicación con las comunidades.

La presentación se realizó ante la comunidad tulueña, en el marco del proceso de llegada de esta nueva empresa al servicio de aseo del municipio.