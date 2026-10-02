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UCEVA abre convocatoria a emprendedores y modelos para el Día de la Inclusión

Emprendimientos y nuevos talentos tendrán un espacio para mostrar sus capacidades en Tuluá. La UCEVA abrió dos convocatorias para el Día de la Inclusión 2026, una iniciativa que busca promover la diversidad, la participación y la reactivación regional que se llevará a cabo en el mes de noviembre.

La primera está dirigida a integrantes de la comunidad Ucevista que pertenezcan a grupos étnicos, población LGBTIQ+, personas con discapacidad o víctimas del conflicto armado y tengan un emprendimiento para exhibir en el Bazar de la Inclusión. Las inscripciones estarán abiertas hasta el domingo 4 de octubre, mediante el código QR de la convocatoria.

También se realizará el casting «Sé modelo por una noche», dirigido a estudiantes, egresados, docentes y administrativos de estos sectores poblacionales. La selección será el martes 13 de octubre, a las 3:00 p. m., en la Sala Funcional 2 del CDAF de la UCEVA.

Las actividades hacen parte del Día de la Inclusión 2026, bajo el lema «Inclusión que une, la fuerza de estar juntos de nuevo», y son organizadas por el Programa de Psicología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas.

Más información: gagutierrez@uceva.edu.co o www.uceva.edu.co.

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