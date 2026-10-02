UCEVA abre convocatoria a emprendedores y modelos para el Día de la Inclusión

Emprendimientos y nuevos talentos tendrán un espacio para mostrar sus capacidades en Tuluá. La UCEVA abrió dos convocatorias para el Día de la Inclusión 2026, una iniciativa que busca promover la diversidad, la participación y la reactivación regional que se llevará a cabo en el mes de noviembre.