UCEVA abre convocatoria a emprendedores y modelos para el Día de la Inclusión

La primera está dirigida a integrantes de la comunidad Ucevista que pertenezcan a grupos étnicos, población LGBTIQ+, personas con discapacidad o víctimas del conflicto armado y tengan un emprendimiento para exhibir en el Bazar de la Inclusión. Las inscripciones estarán abiertas hasta el domingo 4 de octubre, mediante el código QR de la convocatoria.
También se realizará el casting «Sé modelo por una noche», dirigido a estudiantes, egresados, docentes y administrativos de estos sectores poblacionales. La selección será el martes 13 de octubre, a las 3:00 p. m., en la Sala Funcional 2 del CDAF de la UCEVA.
Las actividades hacen parte del Día de la Inclusión 2026, bajo el lema «Inclusión que une, la fuerza de estar juntos de nuevo», y son organizadas por el Programa de Psicología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas.
Más información: gagutierrez@uceva.edu.co o www.uceva.edu.co.
Deja una respuesta