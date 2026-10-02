“Intentemos de Nuevo”: una canción para quienes aún creen en volver

Una historia de heridas, recuerdos y segundas oportunidades llega convertida en canción con “Intentemos de Nuevo”, la nueva colaboración que une al cantautor santandereano Enrique Solén con “La Diva de la Canción Popular”.

¿Quién no ha pensado alguna vez en darle una segunda oportunidad a ese amor que parecía perdido? Precisamente de esa pregunta nace “Intentemos de Nuevo”, el nuevo lanzamiento de Enrique Solén y Lady Yuliana, una canción que habla de esas relaciones que terminan, pero cuyos sentimientos se resisten a desaparecer.

Con una mezcla de romanticismo, nostalgia y ese toque de música popular que llega directo al corazón, los dos artistas cuentan la historia de una pareja que, después de los errores, las heridas y el paso del tiempo, se pregunta si todavía existe una oportunidad para comenzar otra vez.

Enrique Solén, cantautor nacido en Bucaramanga, vuelve a poner su faceta como compositor en primer plano con una propuesta inspirada en las experiencias y emociones que hacen parte de la vida cotidiana.

El artista, quien también es ingeniero, ha presentado canciones como “Mesero”, “Señor Trago”, “No Puedo”, “Culpable”, “Déjame Llorar” y “Tenías Razón”, además de su colaboración “El Garrote” junto a Over Vásquez, integrante del Dueto del Pueblo.

“No escribo por fama, escribo porque tengo historias que necesitan ser canciones”, expresó Solén, dejando claro que su música nace de esas historias que muchas veces todos hemos vivido.

Para interpretar esta historia de amor y segundas oportunidades, Solén escogió una voz que conoce muy bien el lenguaje de los sentimientos: Lady Yuliana.

Lady Yuliana, conocida como “La Diva de la Canción Popular”, cuenta con más de 16 años de trayectoria, seis producciones discográficas y más de 80 canciones publicadas.

La artista ha construido una carrera marcada por canciones de profundo contenido emocional y colaboraciones con reconocidos intérpretes del género popular.

En esta nueva producción, su interpretación le pone sentimiento a una historia que no habla solamente del dolor de una separación, sino también de esa posibilidad que queda abierta cuando todavía existe amor.

“Cantar es mi forma de vida, es conectar el alma con cada historia”, manifestó la artista.

“Intentemos de Nuevo” llega con una pregunta que seguramente provocará más de un recuerdo entre quienes la escuchen: ¿vale la pena regresar cuando todavía quedan sentimientos? Enrique Solén y Lady Yuliana llevan esa conversación al terreno de la música popular y convierten el amor, el perdón, los errores y las segundas oportunidades en una canción con la que muchos podrán sentirse identificados.

Porque a veces el corazón dice “adiós”… pero los recuerdos responden: “¿Y si lo intentamos de nuevo?“Intentemos de Nuevo” estará disponible desde este 2 de octubre en las principales plataformas digitales de audio y video.