Turbulencia en vuelo de Avianca dejó ocho personas hospitalizadas

Momentos de angustia vivieron los pasajeros de un vuelo de Avianca que cubría la ruta Medellín–Nueva York, luego de que una turbulencia imprevista obligara a la tripulación a cambiar el rumbo y aterrizar en Miami durante la madrugada de este viernes 9 de octubre.

El vuelo AV042 aterrizó de forma segura en el Aeropuerto Internacional de Miami alrededor de las 3:30 a. m., donde organismos de emergencia atendieron a los afectados. Según la aerolínea, se activaron los protocolos de atención médica y ocho personas tuvieron que ser hospitalizadas.

En un comunicado, Avianca precisó que entre los afectados se encontraban integrantes de la tripulación de cabina y pasajeros. Sin embargo, la información entregada sobre el número de personas lesionadas presenta una diferencia: inicialmente se reportaron tres tripulantes y seis pasajeros afectados, mientras que ocho fueron hospitalizados.

Videos grabados durante el vuelo muestran a algunos pasajeros con compresas de hielo en la cabeza mientras permanecían en sus asientos con los cinturones abrochados.

La compañía señaló que mantiene contacto con las personas hospitalizadas para conocer su evolución y que dispuso asistencia para los demás pasajeros, con el fin de facilitar la continuación de su viaje hacia Nueva York.

Por ahora, se espera información adicional sobre la naturaleza de las lesiones y el estado de salud de los afectados.