La Plaza de Mercado Las Delicias ya supera el 90% de avance

El proyecto cuenta con una inversión cercana a los $35.000 millones y contempla la intervención de tres áreas: las galerías Auxiliar, Campesina y de Vísceras. Según la Gobernación del Valle, los trabajos avanzan por delante del cronograma previsto.
Entre los cambios más destacados está la adecuación de un cuarto frío para el manejo de productos cárnicos en la Galería de Vísceras. La Galería Auxiliar tendrá ascensor, escaleras eléctricas y una guardería con servicio las 24 horas, mientras que la Galería Campesina estará destinada a la comercialización de alimentos frescos provenientes del campo.
Durante un recorrido por la obra, la gobernadora Dilian Francisca Toro señaló que la intervención busca mejorar las condiciones de trabajo de quienes dependen de la plaza y ofrecer una mejor experiencia a los consumidores. Por su parte, el alcalde Víctor Ramos resaltó las adecuaciones de accesibilidad y los nuevos servicios contemplados.
Aunque el proyecto ya supera el 90 % de ejecución, todavía queda pendiente completar las obras para que los espacios renovados puedan entrar en funcionamiento. La intervención busca modernizar uno de los puntos tradicionales del comercio palmirano y fortalecer su actividad económica.
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