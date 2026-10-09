La Plaza de Mercado Las Delicias ya supera el 90% de avance

La tradicional Plaza de Mercado Las Delicias, en Palmira, está cerca de estrenar una nueva cara. Las obras de renovación registran un avance del 93 % y prometen cambiar las condiciones en las que campesinos, comerciantes y compradores desarrollan sus actividades en este punto clave de la economía local.