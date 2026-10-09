Shakira puso a brillar el folclor colombiano en el corazón de Madrid

Los tambores, las danzas y la alegría del Carnaval de Barranquilla cruzaron el Atlántico y se tomaron Madrid de la mano de Shakira. La cantante se reencontró con sus raíces en una celebración junto a 130 hacedores de esta fiesta tradicional, quienes llevaron el folclor del Caribe colombiano hasta España.

El encuentro se realizó en Macondo Park, el espacio cultural que acompaña la residencia artística de la barranquillera. Allí, la artista bailó al ritmo de las agrupaciones folclóricas, lució un sombrero vueltiao y compartió con representantes de distintas expresiones del Carnaval.

Entre los participantes estuvieron las Marimondas del Barrio Abajo, la cumbiamba La Gigantona, el Cipote Garabato, la Corporación Artística Nativos, Son Calimba y la danza del Congo Grande. Uno de los momentos especiales fue la entrega de un machete tradicional decorado con los rostros de Shakira y de su padre, William Mebarak, y la frase «En Barranquilla se baila así».

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, celebró la participación de la artista y destacó que las tradiciones de la ciudad estén llegando a públicos de diferentes países. «¡Qué orgullo!», expresó al agradecerle por llevar un pedacito de la Puerta de Oro de Colombia a la capital española.

La presencia de los carnavaleros hace parte de la apuesta cultural que acompaña los conciertos de Shakira y que busca mostrar al público internacional la riqueza de las danzas, la música y los personajes tradicionales del Carnaval.

Además, la directora de Carnaval de Barranquilla extendió una invitación a la cantante para que regrese a su tierra y participe en la edición de 2027, programada del 6 al 9 de febrero.