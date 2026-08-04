Lamine Yamal pasó del Mundial a las playas de Cartagena

El futbolista español Lamine Yamal fue visto en el Centro Histórico de Cartagena, confirmando que eligió a Colombia como uno de los destinos para disfrutar de sus vacaciones antes de reincorporarse a la pretemporada del FC Barcelona.

El extremo, una de las grandes figuras de la selección de España campeona del Mundial 2026, fue captado mientras salía de una vivienda ubicada en el corazón de la capital bolivarense, poniendo fin a los rumores que durante los últimos días circularon en redes sociales sobre su posible visita al país.

Las especulaciones comenzaron luego de que Yamal publicara una fotografía junto a sus amigos Mohamed y Souhaib, sosteniendo una bandera de Colombia. La imagen estuvo acompañada por una canción del cantante antioqueño Ryan Castro, lo que llevó a muchos de sus seguidores a pensar que el futbolista se encontraba en territorio colombiano.

Aunque no tiene vínculos familiares con Colombia —sus padres son originarios de Marruecos y Guinea Ecuatorial—, el joven delantero ha demostrado en varias ocasiones su gusto por la música urbana colombiana. Incluso, tras conquistar la Eurocopa en 2024, compartió un video celebrando junto a Nico Williams al ritmo de una canción de Ryan Castro.

La visita también fue destacada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien celebró la presencia del futbolista en la ciudad a través de sus redes sociales. «Las estrellas del deporte eligen a la ciudad más bella de Latinoamérica. Porque Cartagena siempre será un buen plan», escribió.

Con la llegada de Lamine Yamal, Cartagena suma otra figura del deporte internacional entre sus visitantes, consolidándose como uno de los destinos preferidos por reconocidos atletas durante sus periodos de descanso.