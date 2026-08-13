Tulueño murió atrapado tras el colapso de una parte del HUV

Jorge Enrique Pinchado, un campesino de 80 años y oriundo de Tuluá, fue hallado sin vida entre los escombros del Hospital Universitario del Valle (HUV), luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

Don Jorge, residente en el corregimiento de La Moralia, se encontraba en el cuarto piso del centro asistencial cuando parte de la estructura colapsó. Desde entonces, los organismos de socorro adelantaron labores de búsqueda con equipos especializados, drones y apoyo del Ejército.

Finalmente, los rescatistas lograron localizar y recuperar su cuerpo, confirmando el desenlace que su familia temía.

La noticia causó un profundo dolor, especialmente en Demetria, su esposa, quien desde hace varios años enfrenta una enfermedad renal y debe someterse a diálisis. La pareja había compartido durante décadas su vida en el campo, entre las labores y dificultades propias de la vida rural.

Familiares y conocidos recuerdan a Jorge Enrique como un hombre ligado al campo y a su tierra. Su viaje a Cali terminó convirtiéndose en el último, dejando una familia tulueña de luto y a su esposa enfrentando la pérdida de quien fue su compañero de vida durante tantos años.