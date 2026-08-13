“El domingo se casa”: padre busca a su hijo entre escombros

Hernán Giraldo viajó a Pereira para buscar a su hijo, Juan Felipe Giraldo, de 24 años, quien permanece desaparecido desde el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el pasado lunes.

Juan Felipe, oriundo de El Santuario, Antioquia, había viajado desde Bogotá por motivos laborales. Se dedica a la venta de monturas y gafas y llegó en la madrugada del lunes al Hotel Dibeni, que posteriormente quedó destruido por el terremoto.

Desde entonces, su padre permanece cerca de los equipos de rescate siguiendo las labores de búsqueda y aferrándose a la esperanza de encontrarlo con vida.

“Estoy seguro de que mi hijo está vivo”, manifestó Hernán en un video difundido en redes sociales, en el que también habló del dolor y la fe que han acompañado a su familia durante estas horas de incertidumbre.

La historia se hace aún más dolorosa porque Juan Felipe tenía previsto casarse este domingo con Natalia Patiño, su prometida, con quien además tiene un hijo de dos años.

Natalia permanece en Bogotá y también mantiene la esperanza de que Juan Felipe sea encontrado con vida.

Su padre, convencido de que la boda todavía puede celebrarse, le envió un mensaje desde Pereira: “Hijo, te amo, el domingo te vas a estar casando, y si no es el domingo, va a ser en 8, 15 días, pero vas a estar ahí, hijo”.

Mientras los rescatistas continúan removiendo los escombros del hotel, Hernán permanece en el lugar esperando la noticia que le permita volver a abrazar a su hijo.