Cali mantiene viva la esperanza: extienden búsqueda por 48 horas

La esperanza de encontrar personas con vida entre los escombros continúa en Cali. El Puesto de Mando Unificado decidió ampliar por otras 48 horas la ventana de búsqueda tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Según el balance entregado este jueves, 111 personas permanecen reportadas como desaparecidas y 88 han sido rescatadas con vida de estructuras colapsadas.

Los operativos se concentran en nueve puntos críticos, donde cerca de 1.800 rescatistas trabajan con perros especializados, sensores de sonido y temperatura y equipos de búsqueda técnica.

Entre los sectores priorizados están zonas cercanas al Hospital Universitario del Valle, Cuarto de Legua, Capri, la calle 5 con carreras 39 y 56, y el sector de la Clínica de Colores.

Rescatistas internacionales que participaron en emergencias anteriores señalaron que sí es posible encontrar sobrevivientes incluso después de las primeras 72 horas, razón por la que las autoridades decidieron mantener activa la búsqueda.

El llamado a la ciudadanía es a guardar silencio cuando los equipos realicen labores de detección y permitir que los organismos de socorro trabajen sin interrupciones.

La emergencia deja además 45 edificaciones totalmente colapsadas, 46 con colapso parcial y 1.142 con daños estructurales, mientras ya fueron retiradas más de 8.200 toneladas de escombros.

Las próximas 48 horas serán claves para intentar localizar a las personas que aún permanecen desaparecidas.