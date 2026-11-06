Tulueña se corona campeona general de velocidad en Ecuador

La deportista del club Tuluá Sobre Ruedas se destacó en Guayaquil, donde conquistó el primer lugar en los 500 metros y el segundo en los 200 metros, además de alcanzar el subcampeonato general de fondo.

Una brillante presentación cumplió la patinadora tulueña Valentina Asprilla Rengifo, integrante del club Tuluá Sobre Ruedas, durante su participación en la segunda Parada Panamericana de Patinaje de Velocidad, correspondiente al World Speed Track Series América 2026, disputada en Guayaquil, Ecuador.

La deportista, perteneciente a la categoría prejuvenil, demostró sus condiciones y talento competitivo frente a representantes de diferentes países, consiguiendo importantes resultados que la llevaron a convertirse en una de las protagonistas de la competencia.

Valentina se quedó con el primer puesto en la prueba de los 500 metros y obtuvo la segunda posición en los 200 metros. Asimismo, alcanzó dos cuartos lugares en las pruebas de eliminación y por puntos.

Su destacada actuación le permitió alcanzar el primer puesto en la clasificación general de velocidad y el segundo lugar en la general de fondo, resultados que ratifican su gran nivel deportivo y el trabajo que viene desarrollando en el patinaje.

Este importante desempeño representa un nuevo motivo de orgullo para Tuluá y el Valle del Cauca, que siguen mostrando su talento en escenarios deportivos internacionales.

¡Felicitaciones a Valentina Asprilla Rengifo y al club Tuluá Sobre Ruedas por dejar en alto los colores del patinaje tulueño!