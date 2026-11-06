Jovita Tegue elegida nueva presidenta del Concejo de Tuluá para el periodo 2027

En una sesión marcada por la expectativa política, la concejal del partido MAIS, Jovita Elizabeth Tegue, fue elegida como la nueva presidenta del Concejo Municipal de Tuluá para el periodo constitucional 2027.

La elección se definió tras obtener una mayoría de 9 votos, superando al concejal del partido de la U, Diego Alejandro Vélez Ríos, quien contaba con el apoyo de la coalición del alcalde Gustavo Vélez Román y quien alcanzó 7 respaldos. Por su parte, el concejal Julio César Arias, también postulado al cargo, obtuvo un voto.

El proceso de elección de la nueva mesa directiva concluyó finalmente en la mañana de este viernes, luego de un periodo de suspensión que se extendió por casi un mes. Cabe recordar que la votación inicial, programada para el pasado 8 de octubre, fue levantada por el entonces presidente de la corporación, Denny Mejía, bajo el argumento de que no se presentaban las garantías de transparencia necesarias para el desarrollo de la jornada. Dicha decisión generó debate y controversia entre las distintas bancadas durante las semanas posteriores.

Con este resultado, por segundo año consecutivo, las fuerzas de oposición del cabildo tulueño logran consolidar las mayorías necesarias para asumir la dirección de la corporación edilicia, evidenciando las dificultades del bloque de gobierno para unificar los votos requeridos en las elecciones.