Dos tornados causan graves daños en cuatro municipios de Brasil

Una fuerte tormenta provocó una emergencia en el estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, donde dos tornados azotaron los municipios de Chapecó y Xanxerê. El fenómeno dejó viviendas e infraestructura afectadas, mientras cuatro municipios declararon el estado de emergencia.

Uno de los puntos más golpeados fue el aeropuerto de Chapecó, que sufrió graves daños en sus instalaciones. La concesionaria Voe Xap suspendió las operaciones de manera indefinida y anunció inspecciones para determinar cuándo podrán reanudarse los vuelos. También recomendó a los pasajeros no acudir a la terminal y comunicarse directamente con sus aerolíneas.

Según reportes citados por medios brasileños, las ráfagas de viento alcanzaron los 126 kilómetros por hora en algunos sectores de Chapecó. Además, 58 municipios reportaron afectaciones por las lluvias y 1.438 viviendas resultaron dañadas.

Hasta el momento de los reportes, no se había confirmado el número de posibles víctimas. Las autoridades mantienen las alertas por nuevas tormentas, descargas eléctricas, fuertes vientos e inundaciones en el oeste del estado.