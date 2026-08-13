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Tulueña falleció junto a su hijo en Pereira tras el terremoto

Como Sandra Patricia Chica Montoya fue identificada la mujer oriunda de Tuluá que perdió la vida junto a su hijo, Juan José Zapata Chica, luego de quedar atrapados entre los escombros de una edificación en la ciudad de Pereira.

Madre e hijo se encontraban en la capital risaraldense cuando ocurrió la emergencia que provocó graves afectaciones en diferentes estructuras de la ciudad. Pese a las labores adelantadas tras el desastre, ambos fueron hallados sin vida.

La noticia ha causado profundo dolor entre familiares, amigos y conocidos, especialmente en el corregimiento de Aguaclara, en Tuluá, de donde es una reconocida familia y donde hoy lamentan la pérdida de Sandra Patricia y su hijo.

Sus fallecimientos se suman a las historias de familias del Valle del Cauca que han sido golpeadas por la tragedia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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