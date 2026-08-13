Se cumplen 72 horas del terremoto: la búsqueda no se detiene

Este jueves se cumplen 72 horas del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, un periodo considerado especialmente importante en las labores de búsqueda y rescate de personas atrapadas entre los escombros.

Las primeras 72 horas posteriores a una emergencia de esta magnitud suelen ser conocidas como la “ventana crítica de supervivencia”, debido a que durante este periodo existen mayores posibilidades de encontrar personas con vida. Sin embargo, superar ese tiempo no significa que la esperanza termine y los organismos de socorro continúan trabajando en los diferentes puntos donde todavía se reportan desaparecidos.

El balance de la tragedia sigue siendo doloroso. Hasta este jueves se reportan oficialmente 265 personas fallecidas, 3.494 heridas y 496 desaparecidas, mientras continúan consolidándose los reportes provenientes de las regiones afectadas.

Durante estos tres días, organismos de socorro, autoridades, Fuerza Pública, personal médico, voluntarios y ciudadanos han trabajado entre estructuras colapsadas y zonas de difícil acceso en busca de sobrevivientes y en la recuperación de las víctimas.

En diferentes ciudades todavía hay familias esperando noticias de sus seres queridos. Por eso, pese a haberse cumplido las primeras 72 horas, las labores de búsqueda continúan y cada operación mantiene abierta la posibilidad de encontrar personas con vida.

Paralelamente avanza la evaluación de viviendas, edificios, vías y demás infraestructura afectada, mientras miles de damnificados comienzan a enfrentar otra etapa de la emergencia: encontrar dónde vivir y empezar a reconstruir lo perdido.

Han pasado tres días desde que la tierra cambió la vida de miles de colombianos. Se cumplió la ventana crítica de 72 horas, pero la búsqueda y la esperanza continúan.