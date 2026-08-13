Conexiones en WhatsApp mantienen viva la esperanza en HUV

La angustia continúa para las familias de las personas desaparecidas tras el colapso de una parte del Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali. Algunos aseguran haber registrado conexiones recientes en WhatsApp desde los celulares de sus seres queridos y piden que no se detengan las labores de búsqueda.

De acuerdo con información publicada por El País, Ingrid Vanessa Jaramillo busca a su padre, quien permanecía hospitalizado desde el 29 de julio. Según relató, el teléfono registró conexiones después del terremoto: a las 7:21 p. m. del 10 de agosto, a las 7:00 a. m. del día siguiente, a las 4:56 p. m. y nuevamente a las 3:32 p. m. del miércoles 12 de agosto.

“Si hay señales de WhatsApp es porque él está con vida”, afirmó Jaramillo. Sin embargo, una conexión en la aplicación no permite confirmar que una persona esté con vida.

Las familias solicitan además la intervención de más grupos especializados y piden que se mantenga la búsqueda manual antes de utilizar maquinaria pesada.

Por su parte, la Cruz Roja confirmó que se realizaron búsquedas con cámaras térmicas en el HUV, sin encontrar señales de vida. Según esta evaluación, serían cuatro las personas fallecidas que permanecerían entre los escombros.

Pese a esta información, los familiares insisten en mantener la esperanza y solicitan una nueva valoración de otros equipos especializados antes de dar por terminada la búsqueda de sobrevivientes.