La manifestación está programada para este jueves 16 de abril a las 7:00 p.m. en el parque principal del municipio, donde la comunidad busca expresar su inconformidad por los constantes cortes del servicio y lo que consideran cobros elevados que afectan a los habitantes.

Frente a la situación, Acuavalle respondió mediante un video en redes sociales, aclarando que no establece la tarifa del servicio de aseo.

Según la entidad, por mandato legal están obligados a incluir ese cobro en la factura, pero los recursos son transferidos mensualmente a Andalucía Limpia, encargada de la recolección y transporte de residuos en el municipio. También señalaron que Acuavalle únicamente factura los servicios de agua potable y alcantarillado, e invitaron a los ciudadanos a dirigir sus inconformidades sobre la tarifa de aseo directamente a dicha empresa.

Sin embargo, en el video el funcionario no respondió a las denuncias de la comunidad relacionadas con los constantes cortes del servicio de agua potable en el municipio, uno de los principales motivos de la convocatoria ciudadana.

Mientras tanto, la comunidad mantiene la protesta para exigir soluciones frente a la prestación de los servicios públicos en la localidad.