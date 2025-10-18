El evento, que es liderado por la Cámara de Comercio de Tuluá, fue presentado este viernes en el Super Centro Tuluá con la presencia de autoridades locales y regionales. «La XI Feria de Agroturismo y Negocios es un evento multisectorial que reúne a empresarios, agricultores, inversionistas, y emprendedores en un mismo espacio para fomentar la innovación, la sostenibilidad, y la creación de alianzas.

En este encuentro, convergen las oportunidades comerciales de la región con la proyección internacional, promoviendo el desarrollo del agroturismo y fortaleciendo la economía local a través de actividades clave como la muestra empresarial, la rueda de negocios», dijo Miguel Ángel González, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio.