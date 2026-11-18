La intervención busca afectar estructuras delincuenciales relacionadas con el tráfico de estupefacientes, el hurto y el homicidio. La gobernadora Dilian Francisca Toro acompañó el despliegue en Tuluá, desde donde confirmó los resultados iniciales y anunció que se espera desarticular cinco bandas criminales.
El operativo es liderado por la Policía del Valle, con apoyo de la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Entre los municipios intervenidos se encuentran Pradera, La Unión, Trujillo, Sevilla, Toro y San Pedro.
De acuerdo con la información preliminar, entre los capturados están personas conocidas con los alias de ‘James’, ‘Pata de Palo’ y ‘El Mono’. Las autoridades también reportaron acciones contra estructuras como el Clan del Golfo y grupos disidentes de las Farc, entre ellos los frentes 57, Yair Bermúdez y Jaime Martínez.
La Fuerza Pública y el Gobierno departamental entregarán nuevos detalles sobre las capturas y los resultados de esta intervención en las próximas horas.
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