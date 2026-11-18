Tuluá y otros 17 municipios son intervenidos en operativo de seguridad

Más de 1.000 uniformados participan este miércoles 18 de noviembre en un operativo simultáneo en 18 municipios del Valle del Cauca, que durante sus primeras horas deja alrededor de 32 personas capturadas, según el balance entregado por la Gobernación.

La intervención busca afectar estructuras delincuenciales relacionadas con el tráfico de estupefacientes, el hurto y el homicidio. La gobernadora Dilian Francisca Toro acompañó el despliegue en Tuluá, desde donde confirmó los resultados iniciales y anunció que se espera desarticular cinco bandas criminales.

El operativo es liderado por la Policía del Valle, con apoyo de la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Entre los municipios intervenidos se encuentran Pradera, La Unión, Trujillo, Sevilla, Toro y San Pedro.

De acuerdo con la información preliminar, entre los capturados están personas conocidas con los alias de ‘James’, ‘Pata de Palo’ y ‘El Mono’. Las autoridades también reportaron acciones contra estructuras como el Clan del Golfo y grupos disidentes de las Farc, entre ellos los frentes 57, Yair Bermúdez y Jaime Martínez.

La Fuerza Pública y el Gobierno departamental entregarán nuevos detalles sobre las capturas y los resultados de esta intervención en las próximas horas.