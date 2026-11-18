Sin IVA a la canasta familiar: ¿qué otros impuestos plantea el Gobierno?

El Gobierno busca nuevas fuentes de recaudo para mantener el ajuste fiscal previsto para 2027, luego de retirar la propuesta de aplicar un IVA del 19 % a los productos de la canasta familiar. El Ministerio de Hacienda presentó varias alternativas que ahora deberán discutirse en el Congreso.

Entre las medidas planteadas están mantener la tarifa de renta empresarial en el 35 %, establecer una sobretasa de renta para personas naturales y ampliar el IVA a los vehículos eléctricos y las motocicletas de menos de 200 centímetros cúbicos. También se propone gravar los arrendamientos de inmuebles destinados a actividades turísticas.

Las alternativas fueron expuestas durante una reunión entre representantes del Ejecutivo y ponentes de la Ley de Rescate Económico en las comisiones económicas del Congreso. Según Hacienda, el objetivo es compensar los recursos que se esperaban recaudar con los cambios inicialmente propuestos al IVA.

El proyecto también contempla reducir la tarifa general de este impuesto del 19 % al 17 %, como lo anunció el presidente Abelardo de la Espriella, y eliminar el programa EfectIVA, que planteaba devolver parte del gravamen a hogares de estratos 1, 2 y 3.

Estas medidas todavía son propuestas y no constituyen decisiones aprobadas. Su contenido podrá cambiar durante el trámite legislativo, en el que se definirá cómo quedará finalmente la Ley de Rescate Económico.