Los territorios reconocidos son Cali, Alcalá, Buenaventura, Caicedonia, Calima El Darién, Candelaria, Cartago, El Dovio, La Cumbre, La Unión, Palmira, Sevilla y Yumbo.
El reconocimiento destaca sus iniciativas de conservación, educación ambiental y participación ciudadana, además de impulsar el turismo de naturaleza y el avistamiento de aves.
La distinción resalta la riqueza natural del departamento, que cuenta con 989 especies de aves confirmadas, equivalentes al 51,8 % de las registradas en Colombia.
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