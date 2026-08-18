Tuluá une fuerzas para reconstruir viviendas y negocios afectados

Con la emergencia inicial superada, Tuluá comienza a concentrar sus esfuerzos en la reconstrucción de las viviendas y establecimientos afectados por el terremoto.

La Alcaldía, Fenalco y la Cámara de Comercio de Tuluá pusieron en marcha el Banco de Materiales “Tuluá Un Solo Corazón”, una iniciativa que busca convertir la solidaridad de empresas, gremios y ciudadanos en ayudas concretas para las familias y comerciantes damnificados.

La estrategia permitirá que quienes quieran aportar puedan hacerlo con materiales de construcción. A través de ferreterías aliadas se podrán adquirir elementos para donar, mientras que las personas que tengan en sus hogares materiales reutilizables como ladrillos, tejas, hierro, puertas o elementos sanitarios también podrán sumarse.

Los materiales serán destinados a las familias y comerciantes identificados mediante el censo y las visitas de verificación que adelanta la Administración Municipal, priorizando los casos que requieran mayor apoyo.

El objetivo es que cada aporte ayude a levantar nuevamente una vivienda, recuperar un negocio o devolverle a una familia la posibilidad de volver a su hogar.

“Tuluá Un Solo Corazón” busca así unir al sector público, privado y a la comunidad en una misma tarea: ayudar a reconstruir el municipio y acompañar a quienes hoy necesitan volver a empezar.