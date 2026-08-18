Sarmiento Angulo entrega millonaria ayuda para los damnificados del terremoto

El empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa, Fanny Gutiérrez de Sarmiento, anunciaron una donación de $200.000 millones para apoyar la atención de la emergencia y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El anuncio fue realizado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien destacó el aporte de la familia Sarmiento en medio de la difícil situación que atraviesa el país.

A través de su cuenta de X, el mandatario agradeció la contribución y aseguró que la participación del sector privado será fundamental para avanzar en la recuperación de las comunidades afectadas.

La donación se suma a otros aportes anunciados por empresarios y organizaciones para atender a las familias damnificadas y contribuir a la reconstrucción de viviendas, infraestructura educativa, hospitales y otros espacios afectados por el fuerte movimiento sísmico.

“Con la buena voluntad de nuestros empresarios, con la solidaridad de nuestra gente y con el esfuerzo de todos, vamos a reconstruir a Colombia”, expresó el presidente.