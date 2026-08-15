Tuluá, un solo corazón: comienza la campaña para reconstruir viviendas

Después de la enorme movilización de solidaridad que permitió llevar alimentos, agua y ayudas humanitarias a las familias damnificadas por el terremoto, Tuluá comienza una nueva etapa: la reconstrucción.

La Alcaldía de Tuluá, la Cámara de Comercio, Fenalco, diferentes entidades del sector privado y, por supuesto, con el respaldo de EL TABLOIDE, se unen en la campaña “Tuluá, un solo corazón”, una iniciativa que busca crear un gran Banco de Materiales para apoyar la recuperación de las viviendas y edificaciones afectadas por el sismo.

El Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas será el centro de acopio de esta nueva campaña, que busca canalizar la solidaridad hacia materiales como tejas, ladrillos, cemento y otros elementos necesarios para comenzar a levantar nuevamente los hogares afectados.

Tres formas de ayudar

Las personas, empresas y organizaciones podrán sumarse a “Tuluá, un solo corazón” a través de tres modalidades:

Donaciones de dinero: se habilitará un código QR para quienes deseen realizar aportes económicos destinados a la compra de materiales de construcción. Compra directa en ferreterías: varias ferreterías estarán vinculadas a la campaña y ofrecerán descuentos especiales. Allí, los ciudadanos podrán comprar y pagar directamente los materiales que quieran donar, los cuales serán enviados al centro de acopio. Donación de materiales: quienes tengan en sus viviendas, empresas o bodegas materiales de construcción nuevos o aprovechables que no estén utilizando podrán donarlos. Se habilitará un canal para informar sobre estas donaciones y coordinar su recolección. También podrán ser llevados directamente al Coliseo de Ferias.

Tras una primera etapa marcada por la búsqueda y rescate, la atención de la emergencia y la entrega masiva de ayuda humanitaria, comienza ahora un desafío que necesitará nuevamente de todos: ayudar a las familias a reconstruir sus hogares y recuperar sus vidas.

La solidaridad no termina. Ahora se transforma en ladrillos, tejas, cemento y esperanza.

Tuluá, un solo corazón. Ahora, unidos por la reconstrucción.