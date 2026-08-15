Accidente de tránsito involucró a la comandante de Policía Valle

La comandante del Departamento de Policía Valle, Brigadier General Sandra Rodríguez, sufrió un accidente de tránsito durante la tarde de este sábado mientras se movilizaba por la vía que comunica a Cali con Buenaventura.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, la oficial viajaba en un vehículo institucional junto a integrantes de su equipo de trabajo cuando ocurrió el accidente.

Tras el hecho, Rodríguez y las demás personas que la acompañaban fueron trasladadas al Hospital José Rufino Vivas de Dagua, donde permanecen bajo valoración médica.

La Policía informó que, según el reporte entregado por los profesionales de salud, todos se encuentran estables y reciben la atención correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.