Demuelen casa afectada por el sismo en Tuluá

Una vivienda del barrio Palobonito, en Tuluá, fue intervenida por la Alcaldía luego de presentar un nuevo derrumbe que aumentó el riesgo para la familia residente y los habitantes del sector.

Ante la situación, el Municipio activó una demolición controlada utilizando maquinaria, volquetas y personal de diferentes dependencias. Los trabajos también incluyen el retiro y disposición de los escombros, labores que no tendrán ningún costo para la familia.

Durante la intervención, los equipos técnicos lograron rescatar un perro y un ave de corral que permanecían dentro del inmueble.

La familia afectada también recibirá acompañamiento para acceder a un alojamiento temporal y apoyo alimentario, mientras avanza la atención de su caso.

La Alcaldía señaló que esta intervención hace parte de la priorización de las situaciones más críticas entre los más de 4.000 reportes recibidos tras el terremoto. La disposición final del material contará con el apoyo de Veolia.

El secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad, José Martín Hincapié, aseguró que la prioridad es intervenir oportunamente los inmuebles que representan mayor peligro para evitar nuevas emergencias.