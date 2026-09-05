Tuluá tiene nueva IPS para atender corazón y cerebro

Los pacientes del centro y norte del Valle del Cauca que necesiten procedimientos cardiovasculares y cerebrovasculares de alta complejidad ya cuentan con una nueva alternativa en Tuluá.

Se trata de DarCorazón, una Unidad Cardioneurovascular que comenzó operaciones dentro de la Clínica San Francisco y que tendrá como área de influencia a cerca de 1,5 millones de habitantes de 32 municipios.

La puesta en funcionamiento de esta unidad permitirá que algunos pacientes que anteriormente debían desplazarse hasta Cali puedan acceder a procedimientos especializados en Tuluá.

Entre los servicios disponibles se encuentran hemodinamia y angiografía, cirugía cardiovascular, electrofisiología, neurointervencionismo y cirugía vascular periférica.

La unidad está preparada para atender diferentes enfermedades que afectan el corazón y el sistema vascular, además de casos neurovasculares como los accidentes cerebrovasculares (ACV).

También podrá recibir pacientes con infartos, arritmias y otras patologías cardiovasculares y vasculares que requieren atención especializada.

Con la llegada de DarCorazón, Tuluá amplía su oferta de servicios de alta complejidad y fortalece su papel como referente de atención en salud para municipios del centro y norte del Valle.