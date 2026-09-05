Presidente anuncia millonarias inversiones para damnificados en Buga

Durante su visita este sábado a Guadalajara de Buga, el presidente de la República anunció un paquete de recursos destinados a atender algunas de las principales afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Uno de los anuncios está relacionado con la Basílica del Señor de los Milagros, uno de los bienes patrimoniales más afectados. El mandatario aseguró que ya se cuenta con $1.200 millones para iniciar las reparaciones y que se gestionan otros $5.000 millones con la empresa privada para completar las obras que requiere el templo.

En materia educativa, anunció la destinación de $23.000 millones para recuperar la infraestructura de una Instituto Técnico Agrícola de Buga, cuyas aulas resultaron afectadas por el movimiento telúrico.

El presidente también anunció 110 soluciones de vivienda para familias damnificadas. Durante el acto se hizo entrega simbólica de una vivienda ecológica, construida 100 % con plástico, que será entregada a una mujer afectada por el terremoto en aproximadamente 30 días.

Los comerciantes y pequeños empresarios afectados también recibirán apoyo. Según el anuncio presidencial, $40.000 millones serán destinados a respaldar negocios golpeados por la emergencia, con recursos que podrán contribuir al pago de obligaciones como arriendos y nóminas.

Adicionalmente, se destinarán $10.000 millones como capital semilla para emprendedores, con el propósito de apoyar la reactivación económica de quienes perdieron o vieron afectadas sus fuentes de ingreso.

Los anuncios se realizan durante la visita presidencial a Buga, donde el Gobierno adelanta este sábado la entrega de ayudas y presenta nuevas medidas para la recuperación de las familias, comerciantes e instituciones afectadas por el terremoto del 10 de agosto.