Investigan presunto abuso sexual contra adulta mayor

Un grave caso de presunta violencia sexual contra una adulta mayor es investigado en Apartadó, Antioquia, luego de que se conociera un video en el que varios jóvenes, al parecer practicantes del área de la salud, protagonizarían actos de abuso contra la mujer.

La víctima, una adulta mayor con Alzheimer, permanece bajo protección en un centro para adultos mayores ubicado en el corregimiento de Churidó. Según la información conocida, al menos tres practicantes habrían realizado tocamientos indebidos y, además, habrían grabado y difundido las imágenes en redes sociales como una aparente forma de burla.

En el video, los señalados presuntamente realizan expresiones ofensivas mientras la mujer pide que la respeten. La circulación del material permitió que las autoridades conocieran el caso y comenzaran las investigaciones para establecer la identidad y responsabilidad de los involucrados.

La Secretaría de Salud de Antioquia informó que activó las rutas de atención y protección para la víctima. Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud departamental, explicó que se articuló el trabajo con la Alcaldía de Apartadó y la Policía para activar el Código Púrpura y el Código Fucsia, además de evaluar las condiciones del centro donde ocurrieron los hechos.

Por su parte, la institución educativa a la que estarían vinculados los tres señalados como estudiantes en práctica anunció que adelantará acciones disciplinarias y las actuaciones correspondientes.

Mientras continúa la investigación, las autoridades deberán determinar qué ocurrió, establecer las responsabilidades individuales y definir las consecuencias legales que correspondan.