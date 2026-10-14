Tuluá tendrá su primer Simposio Cafetero Ucevista con 40 stands y talleres

El café será el protagonista de una jornada académica y empresarial que reunirá a expertos, emprendedores y amantes de esta bebida en Tuluá. La UCEVA realizará este viernes 16 de octubre el Primer Simposio Cafetero Ucevista, un encuentro que combinará conversatorios, talleres prácticos y una feria con 40 stands.

La actividad se desarrollará de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en la Ciudadela Universitaria, en el marco de la V Semana de la Ingeniería. La programación abordará temas como las perspectivas del café colombiano en los mercados nacionales e internacionales, la innovación en productos derivados y las experiencias de emprendimientos cafeteros de la región.

Los asistentes también podrán participar en talleres de preparación de café filtrado, extracción profesional y catación de cafés especiales, además de conocer experiencias empresariales y establecer contactos con otros participantes.

La feria contará con 40 stands de café especial, bebidas, repostería, chocolatería, cosméticos, artesanías, productos sostenibles, emprendimientos estudiantiles y equipos cafeteros.