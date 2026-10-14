Colegios del Valle bajo acompañamiento policial tras el receso escolar

El regreso de los estudiantes a las aulas también pone sobre la mesa los retos de seguridad en los entornos escolares. En el Valle del Cauca, la Policía anunció nuevas acciones de prevención para reducir riesgos y evitar que niños, niñas y adolescentes estén expuestos a situaciones que afecten su bienestar.

Las medidas están a cargo del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia del Departamento de Policía Valle e incluyen controles y actividades para prevenir el porte de elementos y sustancias prohibidas dentro y alrededor de las instituciones educativas.

La estrategia también contempla el acompañamiento de padres de familia, docentes y cuidadores, con el fin de fortalecer la convivencia y detectar posibles situaciones de riesgo para los menores.

La Policía invitó a la comunidad educativa a mantenerse alerta y trabajar conjuntamente para que los colegios sean espacios seguros. Aunque las acciones hacen parte de una estrategia preventiva, la institución no detalló cuántos planteles serán intervenidos ni el alcance de los controles.