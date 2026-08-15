Tuluá tendrá jornada especial para recoger escombros y residuos tras los sismos

Durante la jornada se recogerán escombros, muebles, electrodomésticos y llantas que hayan sido generados en los hogares. Para solicitar el servicio, los ciudadanos deberán diligenciar previamente la encuesta dispuesta por Veolia, con el fin de registrar su reporte y facilitar la programación de la recolección.
Por su parte, la Alcaldía de Tuluá habilitó una volqueta en la Institución Educativa Técnica Occidente, destinada exclusivamente a recibir los escombros provenientes de las viviendas afectadas por la emergencia.
La medida busca facilitar la disposición adecuada de estos materiales y contribuir a las labores de limpieza que se adelantan en diferentes sectores del municipio.
Encuesta: https://forms.gle/gdpnUcuL8s21ZoHo8
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