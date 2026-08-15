Tuluá tendrá jornada especial para recoger escombros y residuos tras los sismos

Tuluá se prepara para una nueva jornada de recolección de residuos generados tras los recientes eventos sísmicos. Este sábado 15 de agosto, Veolia realizará una jornada especial para apoyar a las familias que adelantan trabajos de limpieza y recuperación en sus viviendas.

Durante la jornada se recogerán escombros, muebles, electrodomésticos y llantas que hayan sido generados en los hogares. Para solicitar el servicio, los ciudadanos deberán diligenciar previamente la encuesta dispuesta por Veolia, con el fin de registrar su reporte y facilitar la programación de la recolección.

Por su parte, la Alcaldía de Tuluá habilitó una volqueta en la Institución Educativa Técnica Occidente, destinada exclusivamente a recibir los escombros provenientes de las viviendas afectadas por la emergencia.

La medida busca facilitar la disposición adecuada de estos materiales y contribuir a las labores de limpieza que se adelantan en diferentes sectores del municipio.

Encuesta: https://forms.gle/gdpnUcuL8s21ZoHo8