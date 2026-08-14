Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

Fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacude la costa de Indonesia

Un fuerte terremoto sacudió este viernes 14 de agosto las aguas frente a Indonesia, generando preocupación en las zonas cercanas al epicentro.

El movimiento telúrico alcanzó inicialmente una magnitud de 6,9 y se registró a una profundidad aproximada de 10 kilómetros, de acuerdo con los primeros reportes de los organismos de monitoreo sísmico. 

La poca profundidad del sismo mantiene en alerta a las autoridades, debido a que este tipo de movimientos puede sentirse con mayor intensidad en superficie y generar afectaciones en las estructuras cercanas.

El terremoto se produjo en una región con alta actividad tectónica, debido a la ubicación de Indonesia en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

Por ahora, no se reportan víctimas mortales ni daños de gran magnitud relacionados con este evento, aunque las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles réplicas y continúan evaluando la situación.

La magnitud y otros datos del terremoto podrían ser ajustados en las próximas horas a medida que avance el análisis de los organismos sismológicos. 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.