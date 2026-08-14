Fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacude la costa de Indonesia

Un fuerte terremoto sacudió este viernes 14 de agosto las aguas frente a Indonesia, generando preocupación en las zonas cercanas al epicentro.

El movimiento telúrico alcanzó inicialmente una magnitud de 6,9 y se registró a una profundidad aproximada de 10 kilómetros, de acuerdo con los primeros reportes de los organismos de monitoreo sísmico.

La poca profundidad del sismo mantiene en alerta a las autoridades, debido a que este tipo de movimientos puede sentirse con mayor intensidad en superficie y generar afectaciones en las estructuras cercanas.

El terremoto se produjo en una región con alta actividad tectónica, debido a la ubicación de Indonesia en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

Por ahora, no se reportan víctimas mortales ni daños de gran magnitud relacionados con este evento, aunque las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles réplicas y continúan evaluando la situación.

La magnitud y otros datos del terremoto podrían ser ajustados en las próximas horas a medida que avance el análisis de los organismos sismológicos.